Мощная пыльная буря под Астраханью лишила жителей света и газа

В Астраханской области несколько населенных пунктов остались без электричества и газоснабжения из-за пыльной бури, сильного дождя, ветра и грозы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону.

«На территории 10 населенных пунктов в нескольких районах области и города Астрахань имеются частичные отключения электроэнергии... На территории Лиманского района 50 абонентов в н. п. Караванное отключено от газоснабжения», - проинформировали в МЧС.

В экстренном ведомстве также рассказали, что ветром, порывы которого достигали 16 метров в секунду, была сорвана кровля с нескольких зданий в Лиманском и Наримановском районах области. Ремонтные и восстановительные работы, по данным спасателей, начнутся в четверг, 3 июня.

Сейчас ситуация находится под контролем МЧС. В результате буйства стихии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в несколько районов Астраханской области из Калмыкии пришла сильная пыльная буря. Местные жители сняли проделки природы на видео и разместили кадры в Интернете.