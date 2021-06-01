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В Кремле ответили на вопрос о сроках возобновления авиасообщения с Египтом

Анна Назайкина
13:27 01.06.2021
Ранее Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились восстановить полеты между Хургадой, Шарм-эль-Шейхом и РФ.
В Кремле ответили на вопрос о сроках возобновления авиасообщения с Египтом
© Фото: alevision.co, Unsplash
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Инспекторы из России провели проверку условий для возобновления авиасообщения с курортами Египта, однако окончательное решение будет принимать оперативный штаб правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, такие инспекционные поездки имели место, наши специалисты на месте со всем ознакомились. После того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение», - заявил представитель Кремля.

Песков не стал говорить о точных сроках возобновления авиасообщения между Россией и Египтом.

«Я не берусь предвосхищать. Даты - это прерогатива оперштаба», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин и египетский лидер Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились возобновить авиасообщение между Хургадой, Шарм-эль-Шейхом и РФ.

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