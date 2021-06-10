Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Чересчур готов»: жена Байдена рассказала о подготовке президента США к переговорам с Путиным

Кира Карон
20:03 10.06.2021
Первая леди США отметила, что Байден хорошо подготовлен к своему первому зарубежному турне.
«Чересчур готов»: жена Байдена рассказала о подготовке президента США к переговорам с Путиным
© Фото: Pool Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Супруга американского лидера Джилл Байден рассказала о подготовке президента США Джо Байдена ко встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

«О мой бог, он чересчур готов», - цитирует ее журналистский пул Белого дома.

Она также добавила, что Джо Байден хорошо подготовлен к своему первому зарубежному турне.

«Я думаю, он настолько хорошо готов. Он изучал неделями, работал до сегодняшнего дня. Конечно, он знает большинство лидеров, которые здесь будут. Джо любит зарубежную политику. Это его крепость», - сказала Джилл Байден.

Переговоры российского президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:25 В стране и мире
Завершено строительство морской части первой нитки «Северного потока -2»
17:56 Спорт
Павлюченкова победила Зиданшек и впервые в карьере пробилась в финал Roland Garros
16:40 Армия
Видео
Испытание бронетехникой: как закаляют навыки и характер мотострелки ВВО
16:49 В стране и мире
ЕС хочет выкупить у Армении название «коньяк»
14:40 В стране и мире
Видео
«Факт незаконного переворота на Украине установлен»: Олейник о документах постпредства РФ при ООН
Популярное
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.