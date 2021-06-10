В стране и мире «Чересчур готов»: жена Байдена рассказала о подготовке президента США к переговорам с Путиным Кира Карон Первая леди США отметила, что Байден хорошо подготовлен к своему первому зарубежному турне. © Фото: Pool Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Супруга американского лидера Джилл Байден рассказала о подготовке президента США Джо Байдена ко встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. «О мой бог, он чересчур готов», - цитирует ее журналистский пул Белого дома. Она также добавила, что Джо Байден хорошо подготовлен к своему первому зарубежному турне. «Я думаю, он настолько хорошо готов. Он изучал неделями, работал до сегодняшнего дня. Конечно, он знает большинство лидеров, которые здесь будут. Джо любит зарубежную политику. Это его крепость», - сказала Джилл Байден. Переговоры российского президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика