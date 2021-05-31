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Минский суд отказался удовлетворить жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги

Анна Назайкина
12:54 31.05.2021
Ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.
Минский суд отказался удовлетворить жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги
© Фото: sapega_sofia_, Instagram
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Суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить жалобу на задержание в белорусской столице россиянки Софьи Сапеги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Филановича.

«Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Софьи», - сказал он.

Инцидент произошел 23 мая. Тогда самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. В Белоруссии объяснили, что поступило сообщение о наличии взрывного устройства на борту. После проверки информация о бомбе не подтвердилась. Затем в Минске рассказали, что в самолете находится основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Данный паблик признак в республике экстремистским, а сам молодой человек находился в розыске.

Вместе с Протасевичем была на два месяца задержана и его спутница, россиянка София Сапега. По информации министерства иностранных дел России, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.

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