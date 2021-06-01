Лукашенко рассказал о содержимом чемодана на встрече с Путиным в Сочи

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам сотрудничества с Россией рассказал, что находилось в чемодане, который он взял на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как заявил белорусский лидер, он привез в дипломате аналитические материалы, подготовленные спецслужбами страны. По его словам, президенты давно практикуют обмен данными такого рода, если они касаются одной из сторон.

«О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», - сказал он.

Напомним, что 29 мая в Сочи состоялась неформальная встреча президента России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Диалог длился 5 часов 15 минут. После переговоров стало известно, что главы государств совершили морскую прогулку.