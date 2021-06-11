Спорт Футболиста сборной РФ Мостового на ЕВРО-2020 заменит Евгеньев Егор Левин Первый матч на чемпионате Европы сборная РФ проведет 12 июня со сборной Бельгии на стадионе в Санкт-Петербурге. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Полузащитник сборной России по футболу Андрей Мостовой вынужден отложить свое участие в ЕВРО-2020 по причине неблагоприятного результата теста на наличие коронавируса. Таким образом, он полностью пропустит чемпионат Европы. Заменой Мостовому выступит его коллега Роман Евгеньев. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, свой первый матч на ЕВРО-2020 сборная России проведет 12 июня со сборной Бельгии на стадионе в Санкт-Петербурге. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика