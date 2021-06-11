Футболиста сборной РФ Мостового на ЕВРО-2020 заменит Евгеньев
Первый матч на чемпионате Европы сборная РФ проведет 12 июня со сборной Бельгии на стадионе в Санкт-Петербурге.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Полузащитник сборной России по футболу Андрей Мостовой вынужден отложить свое участие в ЕВРО-2020 по причине неблагоприятного результата теста на наличие коронавируса.
Таким образом, он полностью пропустит чемпионат Европы. Заменой Мостовому выступит его коллега Роман Евгеньев. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, свой первый матч на ЕВРО-2020 сборная России проведет 12 июня со сборной Бельгии на стадионе в Санкт-Петербурге.