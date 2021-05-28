Лукашенко рассказал Путину об эвакуации европейцев и американцев из Индии авиакомпанией «Белавиа»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому лидеру Владимиру Путину об эвакуации европейцев и американцев из Индии авиакомпанией «Белавиа». Он напомнил о том, что во время пандемии COVID-19 «Белавиа» помогла тысячам иностранцев вернуться домой, вывозя их с курортов. Об этом политик рассказал главе РФ на встрече в Сочи.

«Они попросили "Белавиа", и наша компания вывезла тысячи, тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев (у них вообще наглухо было закрыто), американцев. Тысячи вывозили в Минск, поскольку аэропорт был открыт единственный. А потом американцев у нас забирали или мы им туда отвозили. Не представляете, как они были нам благодарны - "Белавиа" - за вывезенных людей, спасенных. А вот этот случай с самолетом, к которому "Белавиа" не имеет никакого отношения. Какое "Белавиа" имеет отношение к этому самолету? Упрекают военных, что мы его посадили», - сказал Лукашенко.

Глава российского правительства Владимир Путин вспомнил, как в 2013 году борт президента Боливии посадили в Австрии по запросу США для проверки, а его самого вывели оттуда.