Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лукашенко рассказал Путину об эвакуации европейцев и американцев из Индии авиакомпанией «Белавиа»

Кира Карон
18:24 28.05.2021
Встреча проходит в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России
Читайте нас на:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому лидеру Владимиру Путину об эвакуации европейцев и американцев из Индии авиакомпанией «Белавиа». Он напомнил о том, что во время пандемии COVID-19 «Белавиа» помогла тысячам иностранцев вернуться домой, вывозя их с курортов. Об этом политик рассказал главе РФ на встрече в Сочи. 

«Они попросили "Белавиа", и наша компания вывезла тысячи, тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев (у них вообще наглухо было закрыто), американцев. Тысячи вывозили в Минск, поскольку аэропорт был открыт единственный. А потом американцев у нас забирали или мы им туда отвозили. Не представляете, как они были нам благодарны - "Белавиа" - за вывезенных людей, спасенных. А вот этот случай с самолетом, к которому "Белавиа" не имеет никакого отношения. Какое "Белавиа" имеет отношение к этому самолету? Упрекают военных, что мы его посадили», - сказал Лукашенко.

Глава российского правительства Владимир Путин вспомнил, как в 2013 году борт президента Боливии посадили в Австрии по запросу США для проверки, а его самого вывели оттуда.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:11 В стране и мире
Видео
Путин: ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне
17:19 В стране и мире
Видео
В Саратове разгромлена ячейка украинской экстремистской группы М.К.У.*
17:16 В стране и мире
Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток»
17:19 В стране и мире
Видео
В Саратове разгромлена ячейка украинской экстремистской группы М.К.У.*
14:21 Армия
Гром морской артиллерии: малые противолодочные корабли Балтфлота провели стрельбы в Финском заливе
Популярное
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Видео
В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща
Видео
Офтальмолог назвала сутулость одной из причин снижения остроты зрения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.