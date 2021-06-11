Террористы совершили за сутки 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации

В Сирии террористы группировки «Джабхат ан-Нусра*» совершили 38 обстрелов. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.

В частности, в провинции Идлиб совершено 17 обстрелов, в провинции Латакия – восемь обстрелов, в провинции Алеппо – четыре, в провинции Хама – девять.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано», - акцентировал Кулить.

Также продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж.

*Запрещенная на территории России террористическая группировка.