Террористы совершили за сутки 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации
Сотрудники ЦПВС сообщили о совершении 38 обстрела с позиций террористов в идлибской зоне деэскалации.
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
В Сирии террористы группировки «Джабхат ан-Нусра*» совершили 38 обстрелов. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.
В частности, в провинции Идлиб совершено 17 обстрелов, в провинции Латакия – восемь обстрелов, в провинции Алеппо – четыре, в провинции Хама – девять.
«За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано», - акцентировал Кулить.
Также продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж.
*Запрещенная на территории России террористическая группировка.