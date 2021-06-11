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«Самое страшное, когда детки стучались»: военнослужащий рассказал, как спасал детей из горящего дома в Костроме

Алексей Курильченко
21:34 11.06.2021
Военнослужащий рассказал о том, как принимал участие в спасении детей из горящего дома в Костроме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военнослужащий Кирилл, проживающий в жилом доме в Костроме, где произошел пожар, рассказал о том, как спасал детей, оказавшихся в западне. По его словам, он пытался выломать запертую дверь в квартиру, а потом помогал вытаскивать детей из окна.

«Мы с семьей уже ложились спать, как почувствовали запах гари. Выбежал на лестничную площадку в одних шортах - соседка закричала, что пожар. Побежал к двери, попытался открыть, но она оказалась заперта изнутри. Забежал домой за монтировкой, начал ломать двери. Но на нижний замок сил не хватило. Когда понял, что дышать невозможно, крикнул супруге, чтобы выбегала на улицу с ребенком. На улице жители уже выводили детей - я принимал их снизу. Я знал, что в доме жила многодетная семья, самое страшное было, когда я услышал, как детки стучали в двери, пытались выбраться», - рассказал военнослужащий.

При этом Кирилл рассказал, что родители спасенных детей были «в нехорошем состоянии» - к ним военнослужащий «испытывает негатив». Кирилл не считает себя героем - если бы не он отправился спасть детей, это сделал кто-нибудь другой, сказал военнослужащий.

Ранее об инциденте «Звезде» рассказал житель Костромы Иван Потемин, который помог спасти детей из пожара. Он прояснил детали происшествия, которое могло унести жизни троих детей.

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