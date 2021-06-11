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«Дети кричали»: мужчина, спасший детей из пожара в Костроме, рассказал о случившемся

Кира Карон
18:35 11.06.2021
Мужчина, который помогал спасать детей из пожара в Костроме, рассказал о случившемся.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Житель Костромы Иван Потемин, который помог спасти детей из пожара, поделился со «Звездой» о деталях происшествия, который мог унести жизни троих детей.

«Мне позвонила супруга. Она высунулась из окна и сказала, что у нас пожар. Я сам находился на автомойке, все бросил. Две, три минуты и заезжаю во двор. Смотрю, а там первый мужчина, Станислав. Он взял первого ребенка в руки и передал второму мужчине. Смотрю, тут уже народ стоит. Я все бросил и полез принимать детей. Ну где-то за минуту все случилось», - рассказал Потемин.

Мужчина добавил, что детей вниз из квартиры спускал ребенок в возрасте десяти лет.

«Дети кричали. Старший ребенок, которому десять лет, он оперативно подал сначала мальчика, потом маленькую девочку и потом уже сам. Он молодец, что не сам первый полез, а начал подавать детей. С трубы перелезть в квартиру не было возможности, за счет вытянутых рук (получилось. - Прим. ред.), что ребенок десяти лет сам подавал. Быстро все произошло. Буквально минута», - сказал Потемин.

Он также рассказал, что родители детей появились через десять минут.

«Родители появились через десять минут. Я в тот момент, когда они пришли, смотрел, как может загореться наша квартира. Я ожидал пожарных. Я смотрел, чтобы огонь не перешел на нашу квартиру. Многодетная семья, отец работает», - поделился Иван Потемин.

Также Потемин отметил, что его супруга, когда увидела пожар в квартире из своего окна, побежала искать ключи у соседей, чтобы открыть дверь.

«То, что они (родители. - Прим. ред.) заперли и ушли - это большой минус. У меня супруга, когда только увидела - побежала сразу к дверям. Стала пытаться открыть двери, но они закрыты были. Она побежала по соседям и спрашивала у них о ключах. Нашли ключи, как я понял, ключи дали от верхнего замка, а закрыто было на нижний замок. Вовремя не получилось открыть. И стали детей таким образом спасать», - сказал он.

На вопрос о том, чувствует ли Иван себя героем, он, ответил, что нет.

«Нет, нет, нет. Мне кажется, что это каждый бы так сделал. Ну например, ты когда подъезжаешь и видишь, что двое мужчин держат детей, ну каждый бы полез спасать», - заключил Потемин.

Ранее в Костроме детей спасли из горящей квартиры. Родители оставили их дома, а сами ушли. Пожарные потушили огонь. На данный момент специалисты устанавливают причину произошедшего.

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