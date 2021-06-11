СМИ: у Крестовского острова в Петербурге теплоход «Палех» с тридцатью пассажирами сел на мель

В Санкт-Петербурге у Крестовского острова теплоход «Палех» с тридцатью пассажирами сел на мель. На данный момент спасатели перевозят людей на берег к парку 300-летия Санкт-Петербурга двумя катерами, передает 78.ru.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало. Подробности уточняются.

Ранее в акватории Волги затонул однопалубный речной прогулочный теплоход «Барракуда». Судно пошло ко дну во время буксировки в районе острова Поджабного.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет.