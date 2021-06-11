СМИ: у Крестовского острова в Петербурге теплоход «Палех» с тридцатью пассажирами сел на мель
В Санкт-Петербурге теплоход «Палех», по сообщению СМИ, сел на мель.
© Фото: 78.mchs.gov.ru
В Санкт-Петербурге у Крестовского острова теплоход «Палех» с тридцатью пассажирами сел на мель. На данный момент спасатели перевозят людей на берег к парку 300-летия Санкт-Петербурга двумя катерами, передает 78.ru.
Официального подтверждения данной информации пока не поступало. Подробности уточняются.
Ранее в акватории Волги затонул однопалубный речной прогулочный теплоход «Барракуда». Судно пошло ко дну во время буксировки в районе острова Поджабного.
В ведомстве уточнили, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет.