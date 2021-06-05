Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Речной теплоход перевернулся и затонул в Волге

Олеся Степакова
12:21 05.06.2021
По данным МЧС, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.
© Видео: Vk, ДТП ЧП Россия © Фото: Vk, ДТП ЧП Россия
Читайте нас на:

В субботу, 5 июня, в акватории Волги затонул однопалубный речной прогулочный теплоход «Барракуда». Судно пошло ко дну во время буксировки в районе острова Поджабного. 

«При буксировке земснаряда произошло затопление речного теплохода «Барракуда» в реке Волге в районе острова Поджабного в Самарском районе города Самара», – сообщает портал 63.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет. На месте происшествие спасательные службы продолжают работы. К месту ЧП направлены специалисты поисково-спасательной службы, Центра ГИМС и областного управления МЧС для обследования акватории Волги. Уточняется, что на движение судов данное происшествие не повлияло.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:21 В стране и мире
Видео
Речной теплоход перевернулся и затонул в Волге
12:03 В стране и мире
Назначен новый директор космодрома Восточный
09:33 В стране и мире
Видео
Китай потребовал от США объяснить вспышку неизвестного вируса незадолго до пандемии
07:44 В стране и мире
Видео
Один из лучших в стране: военный госпиталь имени Бурденко отмечает юбилей
01:46 В стране и мире
Путин допустил ковидные послабления и полеты россиян за границу в сентябре
Популярное
Ученый рассказал, откуда в России появился борщевик
Видео
Рэпер Моргенштерн устроил скандал на вручении музыкальной премии
Видео
«Мы должны всех кормить?»: Путин ответил на слова Зеленского о транзите газа через Украину
Россиян предупредили об изменении срока выплат пенсий в июне
Видео
Британский фотограф рассказал в ООН правду о конфликте на юго-востоке Украины
СМИ: спецслужбы не смогли убедить правительство США в отсутствии инопланетян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.