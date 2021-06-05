В стране и мире Речной теплоход перевернулся и затонул в Волге Олеся Степакова По данным МЧС, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. © Видео: Vk, ДТП ЧП Россия © Фото: Vk, ДТП ЧП Россия Читайте нас на: В субботу, 5 июня, в акватории Волги затонул однопалубный речной прогулочный теплоход «Барракуда». Судно пошло ко дну во время буксировки в районе острова Поджабного. «При буксировке земснаряда произошло затопление речного теплохода «Барракуда» в реке Волге в районе острова Поджабного в Самарском районе города Самара», – сообщает портал 63.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет. На месте происшествие спасательные службы продолжают работы. К месту ЧП направлены специалисты поисково-спасательной службы, Центра ГИМС и областного управления МЧС для обследования акватории Волги. Уточняется, что на движение судов данное происшествие не повлияло. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика