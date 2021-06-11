Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Когда его нашли, я не сдержал слез»: отец потерявшегося в тайге в Свердловской области мальчика рассказал о его поисках

Алексей Курильченко
20:38 11.06.2021
Дмитрий Ботов рассказал «Звезде», как проходили двухдневные поиски его сына Кирилла в тайге.
«Когда его нашли, я не сдержал слез»: отец потерявшегося в тайге в Свердловской области мальчика рассказал о его поисках
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Дмитрий Ботов, отец Кирилла, потерявшегося в тайге 4 июня во время турпохода на Северном Урале, рассказал о произошедшем. По его словам, из-за больного колена он был вынужден отправить сына с другой группой - именно тогда он и потерялся. После того, как мужчина обратился за помощью, искать мальчика отправились сотни людей.

«Мы с сыном отправились в путешествие на Северный Урал - посетить главный уральский хребет. В момент восхождения я понял, что у меня сильно болит колено. Когда мы поднялись, я понял что оно не проходит, а Кирилл уже начал проситься обратно. Я отправил его с группой, которая собиралась спускаться. С ними он пошел и, видимо, отклонился от группы и пропал», - рассказал Дмитрий.

После пропажи мальчика туристы разделились на две группы - одна осталась искать Кирилла, а вторая поехала за помощью - возле горы не было мобильной связи. После этого и начались поиски, которые длились два дня.

«В воскресенье исполнилось 25 лет с тех пор, как я обратился к богу. Я у него ничего никогда не просил, но на этот раз обратился - "пусть Кирилл будет жив". И мне сказали, что он нашелся. Я, конечно, не сдержал слез», - рассказывает отец.

Дмитрий удивился, что так много людей помогли с поисками. Кирилла искали представители МЧС, полиции и других служб, а также добровольцы. Найти мальчика удалось представителям спасательного отряда «Скорпион». Дмитрий сердечно поблагодарил всех, кто помог Кириллу вернуться домой живым и здоровым.

«Я очень долго ждал внизу кого-нибудь, может тропу найду. Кричал, звал на помощь. В субботу услышал вертолеты, кричал им. Вечером увидел медведя, спрятался от него - понял что убегать от него бесполезно, он бегает в два раза быстрее человека! В тот вечер у меня не было сил - я думал, что если меня не найдут в воскресенье, то все... Но меня нашли! Я услышал, что кто-то кричит мне, сначала подумал, что мне показалось, потом откликнулся», - рассказал Кирилл о произошедшем.

Инцидент произошел 4 июня в Свердловской области. Уточняется, что в поисковой операции участвовали около восьмидесяти сотрудников полиции, в том числе кинолог с собакой, волонтеры и специалисты МЧС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:09 В стране и мире
Силы ВМФ РФ приступили к контролю за действиями эсминца «Лабун» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря
18:51 В стране и мире
В ЛНР сообщили об убийстве пяти ополченцев украинскими диверсантами
17:55 В стране и мире
Путин даст интервью американскому каналу NBC
14:45 В стране и мире
Оглашен приговор владельцу автобусной компании по делу о гибели 19 человек в Забайкалье
17:11 В стране и мире
Собянин: тяжесть заболевания COVID-19 ухудшается
Популярное
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.