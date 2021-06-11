«Когда его нашли, я не сдержал слез»: отец потерявшегося в тайге в Свердловской области мальчика рассказал о его поисках

Дмитрий Ботов, отец Кирилла, потерявшегося в тайге 4 июня во время турпохода на Северном Урале, рассказал о произошедшем. По его словам, из-за больного колена он был вынужден отправить сына с другой группой - именно тогда он и потерялся. После того, как мужчина обратился за помощью, искать мальчика отправились сотни людей.

«Мы с сыном отправились в путешествие на Северный Урал - посетить главный уральский хребет. В момент восхождения я понял, что у меня сильно болит колено. Когда мы поднялись, я понял что оно не проходит, а Кирилл уже начал проситься обратно. Я отправил его с группой, которая собиралась спускаться. С ними он пошел и, видимо, отклонился от группы и пропал», - рассказал Дмитрий.

После пропажи мальчика туристы разделились на две группы - одна осталась искать Кирилла, а вторая поехала за помощью - возле горы не было мобильной связи. После этого и начались поиски, которые длились два дня.

«В воскресенье исполнилось 25 лет с тех пор, как я обратился к богу. Я у него ничего никогда не просил, но на этот раз обратился - "пусть Кирилл будет жив". И мне сказали, что он нашелся. Я, конечно, не сдержал слез», - рассказывает отец.

Дмитрий удивился, что так много людей помогли с поисками. Кирилла искали представители МЧС, полиции и других служб, а также добровольцы. Найти мальчика удалось представителям спасательного отряда «Скорпион». Дмитрий сердечно поблагодарил всех, кто помог Кириллу вернуться домой живым и здоровым.

«Я очень долго ждал внизу кого-нибудь, может тропу найду. Кричал, звал на помощь. В субботу услышал вертолеты, кричал им. Вечером увидел медведя, спрятался от него - понял что убегать от него бесполезно, он бегает в два раза быстрее человека! В тот вечер у меня не было сил - я думал, что если меня не найдут в воскресенье, то все... Но меня нашли! Я услышал, что кто-то кричит мне, сначала подумал, что мне показалось, потом откликнулся», - рассказал Кирилл о произошедшем.

Инцидент произошел 4 июня в Свердловской области. Уточняется, что в поисковой операции участвовали около восьмидесяти сотрудников полиции, в том числе кинолог с собакой, волонтеры и специалисты МЧС.