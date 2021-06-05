Девятилетний мальчик пропал в тайге в Свердловской области

Девятилетний мальчик пропал накануне вечером в 60-ти км от Североуральска в Свердловской области. Сейчас его поиски ведут сотрудники полиции, спасатели, а также волонтеры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как отмечается, о том, что мальчик пропал, вечером накануне сообщил его отец. Мужчина с ребенком в рамках туристического похода, группа которого состояла из 18 человек, совершали подъем на Уральский хребет

«По предварительным данным, во время путешествия на гору у 46-летнего мужчины появились боли в правой ноге, в связи с чем около 17:00, возвращаясь обратно на базу, отец разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог. Когда мужчина спустился с возвышенности, выяснилось, что школьник пропал», - заявил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Уточняется, что в поисковой операции участвуют около восьмидесяти сотрудников полиции, в том числе кинолог с собакой, волонтеры и специалисты МЧС. Кроме того, планируется привлечь квадрокоптер и вертолет для осмотра массива тайги.