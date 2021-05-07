В ЛНР заявили о пятикратном увеличении числа обстрелов со стороны ВСУ

Пятикратное увеличение числа обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля этого года зафиксировали в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он описал ситуацию на линии соприкосновения как стабильно напряженную. Относительное затишье, по его словам, было с 22 июля прошлого года, когда были приняты дополнительные меры по перемирию. После Нового года, по словам Пасечника, все «вернулось на круги своя» - территория подвергается постоянным обстрелам из тяжелого вооружения и минометов.

«Наши службы фиксируют практически пятикратное увеличение обстрелов нашей территории после 19 февраля, когда прошло закрытое заседание СНБО Украины, на котором было принято какое-то решение по Донбассу», - сказал глава ЛНР в интервью РИА Новости.

По его словам, применение тяжелого вооружения «однозначно каждый раз согласовывается с высшим военным командованием Украины».

Ранее о том, что украинские власти продолжают дестабилизировать обстановку в Донбассе заявил министр обороны Сергей Шойгу.