Собянин: половина москвичей получили иммунитет от коронавируса

Половина населения Москвы уже имеет иммунитет от коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, устойчивость к болезни люди приобрели переболев, либо пройдя вакцинацию.

«Около половины москвичей уже получили свой иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно выступает COVID», - заявил мэр в интервью телеканала «Россия 1».

Также Собянин заявил, что большое количество жителей города находятся в больницах, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких.