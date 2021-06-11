Собянин: половина москвичей получили иммунитет от коронавируса
Мэр Москвы заявил, что половина жителей Москвы приобрели иммунитет к COVID-19 переболев или пройдя вакцинацию.
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Половина населения Москвы уже имеет иммунитет от коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, устойчивость к болезни люди приобрели переболев, либо пройдя вакцинацию.
«Около половины москвичей уже получили свой иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно выступает COVID», - заявил мэр в интервью телеканала «Россия 1».
Также Собянин заявил, что большое количество жителей города находятся в больницах, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких.