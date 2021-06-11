Собянин: тяжесть заболевания COVID-19 ухудшается

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столице наблюдается ухудшение ситуации с тяжестью протекания заболевания коронавируной инфекцией. По словам градоначальника, большое количество жителей города находится в больницах, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», - заявил мэр в интервью телеканала «Россия 1».

Также в ходе интервью Собянин заявил, что около половины москвичей уже приобрели иммунитет к коронавирусу.