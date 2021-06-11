Путин даст интервью американскому каналу NBC

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC News в преддверии саммита с главой Белого дома Джозефом Байденом в Женеве 16 июня. Об этом сообщил журналист Стив Херман. Полная версия будет опубликована 14 июня.

«Президент России Владимир Путин дал интервью из Москвы для Кейра Симмонса в преддверии саммита в Женеве. Его отрывок покажут на телеканале NBC, а полная версия выйдет в понедельник на MSNBC», - написал журналист в Twitter.

Ранее экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к действующему президенту Джо Байдену перед предстоящей встречей с Владимиром Путиным. В соответствующем заявлении политик пожелал главе государства удачи и кое-что попросил.