На арктических рубежах: корабли СФ нанесли ракетные удары в Баренцевом море

На флагманском мостике тяжелого атомного крейсера «Петр Великий» за ходом учений наблюдал корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин. Он рассказал, как проходили маневры.

Главное артиллерийское орудие крейсера «Петр Великий» - артиллерийская установка АК-130. Цель находится более чем в 20 километрах. Корабль противника имитирует плавучая мишень. Секунды уходят на ее захват в прицел, затем артиллерия открывает огонь.

Огонь методично, залп за залпом, ведут сразу два крейсера: «Петр Великий» и «Маршал Устинов». Снаряды летят точно в цель. После того как с кораблем противника покончено, в воздухе появляется новая цель. Делается поправка на упреждение, и снова следует залп.

На берегу расположена еще одна огневая точка противника. Под дымовой завесой корабли выходят на позицию и открывают огонь. Теперь орудия стреляют во всю мощь: одновременно из двух стволов, длинной серией с максимальной скоростью.

В небе над морем замечен противник. Крейсер отражает нападение с воздуха с помощью зенитных ракетных комплексов «Кинжал». Цели уничтожены, но теперь морякам предстоит отработать противодействие подводным лодкам. Такие операции традиционно проводятся с участием морской авиации. Сразу по завершении последнего этапа корабли вернутся в пункты базирования.