Вернувшаяся армада: корабли СФ идут к родным берегам после учений в Баренцевом море

Корабли и подлодки Северного флота возвращаются в базы после учений в Баренцевом море. Двадцать судов и подводных лодок, авиация и более двух тысяч военнослужащих выполнили все задачи учений.

Флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», с борта которого руководили двухсторонними зачетными тактическими учениями, уже зашел в главную базу Северного флота - Североморск.

В маневрах принимали участие более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около десяти самолетов и вертолетов, было задействовано более 2200 военнослужащих.