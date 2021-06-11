«Все ради хайпа, о таланте речи не идет»: Пригожин об участии Бузовой в спектакле МХАТа

Участие Ольги Бузовой в спектакле МХАТа «Чудесный грузин» означает желание авторов поднять медийность мероприятия, повысить его известность. В то время, как профессиональные актеры с трудом выбивают себе роли, известные личности с легкостью способны получить статус актера - в таких ситуациях не велика вероятность того, что зрители смогут насладиться актерской игрой талантливого артиста. Такого мнения придерживается продюсер Иосиф Пригожин.

«Художественный руководитель достиг цели - я абсолютно уверен, что там были трудности с продажами билетов. Но благодаря хайпу, благодаря маркетинговому ходу - привлечении Ольги Бузовой - о мероприятии заговорили как несведущие ничего в театре, так и театралы. Это говорит о том, что стратегически это был абсолютно правильный ход с точки зрения привлечения аудитории. Мы сейчас не говорим о таланте - никто из режиссеров серьезно к этому не относится. Да и сама Бузова к этому серьезно не относится - она хихикает, ведь у нее в послужном списке будет значиться, что она актриса», - рассказал Пригожин.

При этом продюсер считает, что с точки зрения искусства ничего хорошего в этой ситуации нет - это показывает, что медийные личности, не обладая должным талантом, способны заполучить себе любую роль, в то время как студенты театральных вузов не могут получить даже эпизодическую роль, «пока не станут такими же хайповыми».

«Тут недавно пошутил мой товарищ - можно Бузовой в будущем доверить и операционную. Вы согласитесь, чтобы она вас лечила? Давайте ей самолет доверим управлять, почему нет? Она ведь талантлива во всем, особенно в своих желаниях и в своей уверенности. Я повесил тот самый пост, потому что я хотел, наверное, извиниться перед режиссером. Я, как продюсер Валерии, не смог обеспечить его желание (участия певицы в спектакле. - Прим. ред.). И я уверен, что такого хайпа бы не было. Валерия готова бы пойти, но, к сожалению, не хватило времени - она бы выступила с полной отдачей. Но мы были вынуждены отказаться. Но то, что они позовут Бузову - мне в голову не могло прийти», - признался деятель.

Ранее российская певица Ольга Бузова заявила, что стала актрисой Московского художественного театра имени Горького, где исполнит роль в спектакле «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина. Как рассказала артистка, она давно мечтала сыграть в серьезной постановке, поэтому теперь ежедневно репетирует.