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Врач озвучил неочевидную причину болей в спине

Анна Касаткина
06:32 24.03.2021
Дискомфорт в спине способны вызывать проблемы с кишечником.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay
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Вызывающие боли и скованность в спине болезни в последние годы значительно помолодели. О том, что может стать причиной дискомфорта и как с ним справиться, рассказал «Звезде» врач-невролог, остеопат Жан Шоломицкий.

Болезни Бехтерева или спондилоартриту, при котором наблюдается воспаление межпозвонковых суставов в последующем вызывающие их неподвижность, чаще подвержены именно молодые люди. По словам Шоломицкого, часто это заболевание возникает у людей, ограничивающих себя в движении.

«Чем больше человек двигается, тем больше все системы его тела находятся в порядке. Улучшение у людей идет тогда, когда они делают контроль осанки, контроль походки, и понемногу гимнастику на те места, которые находятся в постоянном напряжении. К примеру, человек сидит за компьютером наклонившись, а значит грудной отдел позвоночника будет перерастянут, спереди же все мышцы будут сжаты», - объяснил специалист.

По словам Шоломицкого, если прорабатывать зажатые места, то системные проявления болезни можно отодвинуть и нивелировать.

Скованность и зажатость могут проявляться также по неочевидной причине - из-за проблем с кишечником, отметил доктор.

«Боль в пояснице, в ягодицах возникает из-за того, что идет небольшое постоянное вздутие, которое не ощущается человеком, но которое давит, пережимает структуры, в том числе, седалищный нерв, и доставляет массу неудобств и дискомфорта», - сказал Шоломицкий.

Ранее врач рассказала, в каких случаях боль в шее может сигнализировать о серьезных заболеваниях.

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