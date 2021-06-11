В Швейцарии поднимут истребители при появлении над Женевой подозрительного самолета

Глава оперативного штаба национальный ВВС Пьер-Ив Эберле заявил, что если над Женевой появится подозрительный самолет, представляющий угрозу, то военно-воздушные силы Швейцарии поднимут в воздух истребители.

«Обычно люди спрашивают, будут ли летать истребители, потому что от самолетов громкие звуки. Но наши самолеты будут обеспечивать безопасность на низкой высоте, и перейдут в гиперзвук только при появлении возможной угрозы», - сообщил глава оперативного штаба национальный ВВС Пьер-Ив Эберле.

Он отметил, что в связи с саммитом полеты над Женевой с 15 по 17 июня будут временно ограничены по соображениям безопасности.

Переговоры российского президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.