В стране и мире РЖД показали макет нового пассажирского капсульного вагона Алексей Курильченко РЖД продемонстрировали макет нового вагона с 56 капсулами для пассажиров. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: РЖД совместно с «Трансмашхолдингом» в рамках Российского туристического форума «Путешествуй!» представили макет нового пассажирского вагона, в котором имеется 56 индивидуальных мест-капсул. © Евгений Биятов, РИА Новости В каждой капсуле имеется столик, светильник и USB-розетка. Продуманы места для ручной клади и одежды. Отмечается, что спальное место будет на 15 сантиметров длиннее традиционного. Капсулы оборудованы светонепроницаемой шторкой. Впервые концепт вагоны был представлен в ноябре 2020 года с помощью технологий виртуальной реальности. © Евгений Биятов, РИА Новости Также заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов сообщил, что не планируется отказываться от вагонов-ресторанов в поездах. Они останутся, но концепция питания в них поменяется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика