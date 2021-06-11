РЖД показали макет нового пассажирского капсульного вагона
РЖД продемонстрировали макет нового вагона с 56 капсулами для пассажиров.
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
|
РЖД показали макет нового пассажирского капсульного вагона
РЖД продемонстрировали макет нового вагона с 56 капсулами для пассажиров.
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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