В РЖД сообщили, что не откажутся от вагонов-ресторанов в поездах
В РЖД не планируют убирать вагоны-рестораны.
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов сообщил, что не планируют отказываться от вагонов-ресторанов в поездах. Они останутся, но концепция питания в них поменяется.
«Передайте всем. Глубокая мысль в следующем — мы хотим поменять концепцию питания. То, что происходит сейчас в вагонах-ресторанах, нам не нравится. Сейчас приживается такое понятие, как отель на колёсах», — уточнил замгендиректора компании Дмитрий Пегов.
Ранее сообщалось, что в большей части поездов Российских железных дорог в ближайшее время избавятся от вагонов-ресторанов. Оставят подобный специальный вагон лишь в туристических и фирменных поездах.