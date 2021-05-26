РЖД пересмотрят концепцию вагонов-ресторанов

В большей части поездов Российских железных дорог в ближайшее время избавятся от вагонов-ресторанов. Оставят подобный специальный вагон лишь в туристических и фирменных поездах. Соответствующую информацию сообщил глава холдинга Олег Белозеров.

По его словам, вагоны-рестораны воспринимаются пассажирами как что-то дорогостоящее. В связи с этим, вместо привычного формата питания в РЖД хотят ввести наборы быстро-разогреваемых продуктов. Такой подход в качестве теста уже ввели в некоторых российских поездах. Об этом пишет РИА Новости.

Глава РЖД также указал, что в некоторых регионах сейчас возможно заказать доставку еды к вагону поезда. Белозеров отметил, что различные пожелания относительно еды появляются у пассажиров в зависимости от длины поездки.