В плену огня: аномальная жара осложнила ситуацию с природными пожарами в регионах

Аномальная жара стала причиной мощных природных пожаров сразу в нескольких регионах страны. На территории Сибири и Урала в огне оказались десятки тысяч гектаров леса. В Челябинской и Омской областях воздух раскалился до +37-ми градусов, а в Тюмени и Кургане - рекордные плюс 40 градусов и сильный ветер.

На данный момент на Урале граждане изнывают от зноя и нашествия насекомых, которые из-за аномальной жары проснулись раньше времени и в огромном количестве. Однако метеорологи прогнозируют в ближайшее время сильнейшие грозы с градом и ураганным ветром.

Подобная ситуация происходит в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири, где температура выше средней почти на 10 градусов. В десятках регионов введен особый режим, а в лесу появляться можно только пожарным.

Наиболее сложная обстановка в Тюменской области. К тушению привлечены специалисты Минобороны, МЧС и Авиалесоохраны. Самолеты Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ми-26 за минувшие выходные выполнили сотню сбросов воды.

Подробнее о природных катаклизмах на территории России сморите в сюжете Павла Кольцова.