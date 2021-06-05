Сечин предупредил о скором дефиците нефти и газа в мире

Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа, определенный недостаток ресурсов заметен уже сейчас. Об этом заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на сессии «Трансформация мировой энергетики» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, прирост нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, просматривается определенный дефицит ресурсов.

«Этот тренд может стать "новой нормой" для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа», - сказал Сечин.

Глава «Роснефти» напомнил, что сейчас на мир уже влияет дефицит металлов, к которому привела недооценка спроса и недоинвестрование отрасли производителями железной руды.