Госдума приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу

Государственная дума на пленарном заседании 1 июня приняла в III чтении изменения в закон о газоснабжении в РФ. Теперь газ подключение домохозяйств к газоснабжению в газифицированных регионах будет проходить без привлечения средств россиян.

«Законопроект позволит огромному количеству людей — не только тем, кто проживает на селе — подключиться к газу. Уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, а значит жизнь человека станет более комфортной», — приводятся слова председателя Госдумы Вячеслава Володина на сайте нижней палаты.

Он пояснил, что теперь от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, до границы домовладения гражданина газ будут обязаны подвести за счет государства.

«Дом может находиться вдалеке от газовой трубы — в 100–200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа. Законопроект решает эту проблему...Непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам», - заявил Володин.

Ранее российский лидер распорядился до 2023 года обеспечить подключение домохозяйств к газоснабжению без привлечения средств граждан. Об этом говорится в перечне поручений президента, сформированного после послания Федеральному собранию.