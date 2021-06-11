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Мать убитого в Донбассе пятилетнего ребенка получила гражданство РФ

Кира Карон
14:58 11.06.2021
Дмитриева, мать погибшего ребенка в Донбассе, получила российское гражданство.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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Начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова вручила Екатерине Дмитриевой паспорт Российской Федерации. Ее ребенок был убит на Донбассе. После случившейся трагедии женщина переехала в Россию, где сотрудники МВД пообещали оказать ей всестороннюю помощь, в том числе в получении гражданства.

«Сегодня в торжественной обстановке Екатерина Дмитриева произнесла слова присяги. Начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова вручила ей паспорт гражданина Российской Федерации и пожелала счастья и здоровья», - цитирует «МВД Медиа» слова официального представителя министерства Ирины Волк.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поручил руководству ГУВМ МВД России оказать содействие Екатерине Дмитриевой в урегулировании ее правового статуса и взял этот вопрос на личный контроль.

Ранее в Донбассе сообщили о гибели пятилетнего ребенка. Было сброшено с беспилотника взрывное устройство.

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