Мать убитого в Донбассе пятилетнего ребенка получила гражданство РФ

Начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова вручила Екатерине Дмитриевой паспорт Российской Федерации. Ее ребенок был убит на Донбассе. После случившейся трагедии женщина переехала в Россию, где сотрудники МВД пообещали оказать ей всестороннюю помощь, в том числе в получении гражданства.

«Сегодня в торжественной обстановке Екатерина Дмитриева произнесла слова присяги. Начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова вручила ей паспорт гражданина Российской Федерации и пожелала счастья и здоровья», - цитирует «МВД Медиа» слова официального представителя министерства Ирины Волк.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поручил руководству ГУВМ МВД России оказать содействие Екатерине Дмитриевой в урегулировании ее правового статуса и взял этот вопрос на личный контроль.

Ранее в Донбассе сообщили о гибели пятилетнего ребенка. Было сброшено с беспилотника взрывное устройство.