Оглашен приговор владельцу автобусной компании по делу о гибели 19 человек в Забайкалье

Сретенский районный суд приговорил владельца транспортной компании, чей автобус рухнул на лед реки Куэнга, в результате чего погибло 19 человек. Предприниматель, обвиненный а нарушении требований безопасности, повлекшей смерть людей, приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься транспортной деятельностью в течение двух с половиной лет.

«Суд установил, что предприниматель был обязан при осуществлении коммерческих перевозок пассажиров автобусами по заказу обеспечить поддержание исправного технического состояния транспортных средств. Однако 1 декабря 2019 г. технический осмотр автобуса перед его выездом из г. Сретенска в г. Читу Забайкальского края не проведен, неисправность тормозной системы не выявлена», - говорится в сообщении на сайте Забайкальской прокуратуры.

Трагедия произошла 1 декабря. Следовавший из Читы в Сретенск автобус упал с моста в реку. Погибли 19 человек, в том числе двое детей. На месте трагедии работали специалисты Минобороны и МЧС.