В кабмине ФРГ заявили, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня

В ФРГ пока не планируют ставить на повестку дня вопросы обсуждения вступления Украины в НАТО. Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер в ответ на просьбу прокомментировать «обеспокоенность» России по данному вопросу.

«Вы знаете, наш подход к Украине, значение нашего взаимодействия с ней, но присоединение к НАТО не стоит на повестке дня», - заявила Деммер.

Вопрос был задан представляющей кабмин ФРГ высокопоставленной сотруднице после того, как президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет. Глава России добавил при этом, что «кто-то должен подумать» о том, как должна реагировать Россия на расширение НАТО к ее границам и о том, что можно считать в данном случае «красной линией».