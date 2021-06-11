На улицах Мытищ заметили разгуливающего кабана
Жители Мытищ делятся кадрами разгуливающего по улицам кабана.
© Видео: Бабка наше всё - Бабушкинский, ВКонтакте © Фото: Бабка наше всё - Бабушкинский, ВКонтакте
На улицах подмосковных Мытищ заметили кабана.
Очевидцы делятся видеозаписями увиденного в Сети. На кадрах видно, как кабан спокойно разгуливает по траве вдоль тротуара. Отмечается, что местные жители уже прозвали его Валерой.
Ранее, 9 июня, на территории Мытищ заметили дикого медведя, сбежавшего из местного частного гольф-клуба.