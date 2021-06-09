Медведь выбрался на улицы города в Мытищах: видео

В подмосковных Мытищах все оперативные службы приведены в готовность в связи с сообщениями о свободно разгуливающем по жилым территориям медведе. Ранее поступала информация о медведе, сбежавшем из местного частного гольф-клуба.

Поручение пребывать в состоянии готовности отдал мэр города. Об этом РИА Новости сообщил представитель мытищенских экстренных служб.

Позже администрация гольф-клуба объяснила, что зверинца у них на территории нет. Рассматривается версия, что хищник вышел из леса. В настоящее время зверя продолжают искать.