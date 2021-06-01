Захарова назвала слежку США за европейскими лидерами «вершиной айсберга»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «вершиной айсберга» информацию о том, что спецслужбы Дании совместно с США осуществляли слежку за европейскими политиками. По ее словам, страны НАТО сами не понимают, что происходит на их территории.

«Я думаю, что это только вершина айсберга, на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран - членов НАТО», - цитирует ТАСС слова Захаровой, которая выступила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она отметила, что Вашингтон сам себя исключили из какой-либо системы правовых координат - Штаты являются надсмотрщиками над всеми и вся.

«Возможно, теперь они решили подбросить такую косточку своим вассальным партнерам, позволяя им тоже не соотносить себя с правилами», - добавила Мария Захарова.

Ранее ряд европейских СМИ сообщили о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности США следить за европейскими политиками в 2013 году. По их данным, для прослушки использовалась станция недалеко от Копенгагена. Перехватывались, как утверждается, разговоры первых лиц Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Позже президент Франции Эмманюэль Макрон назвал неприемлемой возможную слежку США за первыми лицами Европы и потребовал объяснений от властей Дании и США.