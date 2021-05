Точка невозврата: жителей Земли предупредили о неизбежной ледниковой катастрофе

Скорость таяния ледников по всей Гренландии существенно возросла за последние десятилетия, и в ближайшее время еще больше увеличится. К такому выводу пришли ученые Германии и Великобритании, проведя климатическое моделирование.

Согласно прогнозам климатологов, в будущем тающие ледники пройдут точку невозврата, после которой дестабилизация ледяного щита в регионе станет необратимой, даже при условии отсутствия влияния дальнейшего глобального потепления. Основные тезисы научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Опираясь на данные долгосрочной реконструкции скорости таяния ледников и высоты ледникового щита Гренландии, ученые обнаружили первые признаки, указывающие на близость к критическому переходу в районах Центральной и Западной Гренландии, в бассейне Якобсхавн.

Климатологи подчеркнули, что таяние льдов негативно сказывается на высоте ледяного покрова, что в свою очередь еще больше ускоряет таяние, поскольку поверхность щита будет подвергаться воздействию все более высоких температур.

После переломного момента деградацию ледяного щита, повышение уровня моря и замедление Атлантической меридиональной циркуляции будет не остановить, предупредили ученые.

Атлантическая меридиональная циркуляция представляет собой систему течений в Атлантическом океане, которая приводится в движение разницей в температуре, солености и плотности вод на разных ее участках.