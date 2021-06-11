В Швейцарии закроют часть воздушного пространства на время саммита глав России и США

Власти Швейцарии объявили о частичном закрытии части воздушного пространства в связи с проведением в Женеве 16 июня саммита президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом было решено на заседании Федерального совета страны.

«Ограничения вводят со вторника, 15 июня, с 8.00, до четверга, 17 июня, 17.00 по местному времени в районе над площадью Наций в Женеве», - сообщается на сайте швейцарского правительства.

Эти ограничения не будут касаться коммерческих рейсов, вылетающих или направляющихся в международный аэропорт Женевы. При этом усиленное наблюдение за воздушным пространством обеспечат ВВС страны.

Закрытие воздушного пространства для полетов - это одна из основных мер безопасности, которую применяют власти Швейцарии во время крупных международных мероприятий, в том числе заседаний Всемирного экономического форума (ВЭФ), которые проводятся в Давосе.