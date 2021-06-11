У Лондона нет доказательств причастности России к посадке Ryanair в Минске

Лондон не нашел конкретных указаний на причастность России к посадке самолета Ryanаir в Минске. Об этом сообщил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не имеет информации, указывающей на то, что Россия причастна к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.

Напомним, в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На борту лайнера находился основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, впоследствии его задержали.