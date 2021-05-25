Белый дом: РФ не имела отношения к инциденту с самолетом Ryanair в Белоруссии
У США нет оснований подозревать РФ в причастности к инциденту.
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Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не имеет информации, указывающей на то, что Россия причастна к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.
«У нас нет данных, указывающих на такую причастность», - сказала Псаки.
Она добавила, что и ранее заявляла, что у США нет оснований подозревать РФ в причастности к инциденту.
Ранее Байден поручил администрации разработать меры по привлечению к ответственности причастных к инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Глава Белого дома поддержал призыв ЕС ввести санкции в отношении определенных белорусских граждан и организаций.