Белый дом: РФ не имела отношения к инциденту с самолетом Ryanair в Белоруссии

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не имеет информации, указывающей на то, что Россия причастна к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.

«У нас нет данных, указывающих на такую причастность», - сказала Псаки.

Она добавила, что и ранее заявляла, что у США нет оснований подозревать РФ в причастности к инциденту.

Ранее Байден поручил администрации разработать меры по привлечению к ответственности причастных к инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Глава Белого дома поддержал призыв ЕС ввести санкции в отношении определенных белорусских граждан и организаций.