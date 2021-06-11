«Нешаблонное мышление»: на что сделают упор военные на учениях «Запад-2021»

В российской армии происходит активное внедрение новых подходов и принципов в рамках подготовки к военным учениям и в процессе их проведения. Об этом сообщил в беседе с газетой «Красная звезда» командующий войсками ЗВО Герой России генерал-полковник Александр Журавлев.

К примеру, военнослужащие Западного военного округа регулярно участвуют в двусторонних батальонных тактических учениях, в которых задействуется межвидовая составляющая с формированием разведывательно-ударных контуров. Примечательно, что заранее войскам неизвестны вводные данные мероприятий.

«Обстановку, которая сложится, предугадать невозможно – все, как в реальном бою», - подметил Журавлев.

Нововведения задействуются, в частности, в подготовке к совместным с Белоруссией стратегическим учениям «Запад-2021». Особое внимания в период учений будет уделяться скрытному развертыванию группировок войск, а также опережающей готовности систем управления и всех видов обеспечения. Кроме того, значительная роль отводится совместному решению задач подразделениями войск РХБЗ, военной полиции и материально-технического обеспечения.

В целом обучение военнослужащих направлено на развитие у них нестандартного мышления, позволяющего принимать наиболее выгодные решения в ситуации боя.

«Особое внимание уделяем нешаблонному мышлению, уходу от сложившихся стереотипов и использованию нестандартных способов действий при решении генералами и офицерами поставленных задач», - обозначил командующий войсками ЗВО.

Ранее «Звезда» показала кадры подготовки мотострелков Западного военного округа к российско-белорусским учениям «Запад-2021». Тренировки состоялись на полигонах Погоново и Криница в Воронежской области.