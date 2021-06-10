Армия Мастерство в наступлении и обороне: как мотострелки ЗВО готовятся к учениям «Запад-2021» Анна Берестовая Мотострелки общевойсковой армии ЗВО приступили к интенсивной боевой подготовке к ССУ «Запад-2021» на полигонах в Воронежской области. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа приступили к интенсивной боевой подготовке к предстоящим масштабным совместным стратегическим российско-белорусским учениям «Запад-2021». Подготовка проходит на полигонах Погоново и Криница в Воронежской области. © Минобороны РФ В рамках первой недели подготовки военные проводят стрельбы мотострелковых отделений, в ходе которых отрабатывают полный перечень действий в наступлении и обороне - в том числе работу парами, прохождение минно-взрывных заграждений и прохождение механиками-водителями различных препятствий. Особое внимание уделяется подготовке наводчиков-операторов, которые должны обеспечивать прикрытие личному составу и уничтожать мишени на расстоянии около 1200 метров. © Минобороны РФ Согласно программе боевой подготовки, военнослужащие отработают полный курс боевых слаживаний, тактических учений и стрельб, начиная от формирования отделений и заканчивая масштабными полковыми учениями. Свыше 90% личного состава мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО примут участие в совместных стратегических российско-белорусских учениях «Запад-2021». © Минобороны РФ В боевых стрельбах отделений принимают участие более 500 военнослужащих мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО. © Минобороны РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика