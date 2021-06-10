Мастерство в наступлении и обороне: как мотострелки ЗВО готовятся к учениям «Запад-2021»
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО приступили к интенсивной боевой подготовке к ССУ «Запад-2021» на полигонах в Воронежской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа приступили к интенсивной боевой подготовке к предстоящим масштабным совместным стратегическим российско-белорусским учениям «Запад-2021». Подготовка проходит на полигонах Погоново и Криница в Воронежской области.