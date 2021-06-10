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Мастерство в наступлении и обороне: как мотострелки ЗВО готовятся к учениям «Запад-2021»

Анна Берестовая
00:57 10.06.2021
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО приступили к интенсивной боевой подготовке к ССУ «Запад-2021» на полигонах в Воронежской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа приступили к интенсивной боевой подготовке к предстоящим масштабным совместным стратегическим российско-белорусским учениям «Запад-2021». Подготовка проходит на полигонах Погоново и Криница в Воронежской области.

© Минобороны РФ

В рамках первой недели подготовки военные проводят стрельбы мотострелковых отделений, в ходе которых отрабатывают полный перечень действий в наступлении и обороне - в том числе работу парами, прохождение минно-взрывных заграждений и прохождение механиками-водителями различных препятствий. Особое внимание уделяется подготовке наводчиков-операторов, которые должны обеспечивать прикрытие личному составу и уничтожать мишени на расстоянии около 1200 метров.

© Минобороны РФ

Согласно программе боевой подготовки, военнослужащие отработают полный курс боевых слаживаний, тактических учений и стрельб, начиная от формирования отделений и заканчивая масштабными полковыми учениями. Свыше 90% личного состава мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО примут участие в совместных стратегических российско-белорусских учениях «Запад-2021».

© Минобороны РФ

В боевых стрельбах отделений принимают участие более 500 военнослужащих мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО.

© Минобороны РФ
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