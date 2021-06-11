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Сборная России по футболу и болельщики готовятся к первому матчу в рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Константин Закурдаев
10:17 11.06.2021
Для встречи 12 июня нашим футболистам достались непростые соперники из Бельгии, которых россиянам не удавалось обыграть пока еще ни разу за всю историю чемпионата.
Сборная России по футболу и болельщики готовятся к первому матчу в рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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В Петербурге накануне приземлился самолет со сборной России по футболу. Свой первый матч в рамках чемпионата Европы наша команда сыграет завтра, 12 июня, против фаворита всего турнира - сборной Бельгии. Перед вылетом из Москвы наши спортсмены провели заключительную тренировку, в том числе - и на интеллект.

Настроение у подопечных Станислава Черчесова было отличное. Перед тренировкой капитан сборной Артем Дзюба эмоционально обсуждал вовсе не тренировочный процесс, а победу в «Что? Где? Когда?», где накануне именно его команда стала лучшей в викторине, которую знатоки провели для наших футболистов и персонала на базе в Новогорске.   

«Я участвовал, да. У нас команда была - "Безумцы" называется. У нас в ней четыре вратаря сразу было. Мы практически в финале уже были на одном вопросе, если бы ответили на него правильно, то мы бы победили огромным отрывом», - рассказал вратарь сборной России по футболу Юрий Дюпин.

А тем временем в центрах выдачи паспортов болельщика фанаты радовали получению заветных удостоверений, которых ждали поклонники футбола по всему миру.

Студент и будущий PR-менеджер из Нигерии Адедежи Мухидин Бидеми преодолел тысячи километров, чтобы поддержать нашего Артема Дзюбу и компанию.

«Я серьезно готовился к Евро-2020. Я хочу увидеть все игры - все! Я планировал эту поездку очень давно, но коронавирус все изменил. Никаких сложностей с получением FAN-ID у меня не возникло. Я зарегистрировался на сайте, приехал в Россию  и сегодня получил свою карточку. Сейчас я просто хочу увидеть отличный футбол. Очень жду матча Россия - Португалия», - поделился футбольный болельщик из Африки.

На посещение матчей Евро в Петербурге и выдачу паспортов болельщиков подали заявки 72 тысячи человек, более половина из них - россияне. Центр в эти дни работает как конвейер. Но сама процедура быстрая и занимает не больше семи минут, поэтому больших очередей пока нет.

Вместе с билетом выдается и FAN-ID - это обязательный доступ на стадион, а для иностранцев - еще и безвизовый въезд в Россию. Свой  паспорт болельщика с персональными данными получил даже министр спорта.  

«Мы уже знаем, что система идентификации себя зарекомендовала успешно в течение чемпионата мира по футболу в 2018 году, это признала даже FIFA», - рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

По случаю Евро-2020 в Северной столице после обновления дизайна вновь запустили в работу станцию метро «Зенит». Ее интерьеры оценил бронзовый призер Евро-2008, один из лидеров сборной Хиддинка Константин Зырянов. Попутно он назвал своих фаворитов турнира, сообщив, что является патриотом и будет болеть только за Россию.

Ветер с Балтики развевает гигантское полотнище с эмблемой Евро-2020  на самом высоком  105-метровом флагштоке Старого Света. А сам город на Неве, кажется, замер в ожидании, облачившись в наряды предстоящего футбольного праздника.

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