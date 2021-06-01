Обыск у бывшего председателя «Открытой России» проходит по делу о неуплате за аренду

Обыск у бывшего председателя «Открытой России» (организация признана нежелательной в России и в настоящее время прекратила свою деятельность) Александра Соловьева проходит по делу о неуплате за аренду. Об этом сообщили адвокаты.

«Обыск у Александра Соловьева проходит по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах», - говорится в сообщении «Правозащиты Открытки», адвокаты которой представляют интересы Соловьева.

В организации уточнили, что потерпевшей стороной является департамент городского имущества - собственник помещения. Сам Соловьев проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее об обысках сообщил и бывший депутат Госдумы, лидер незарегистрированной «Партии Перемен» Дмитрий Гудков.