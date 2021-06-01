Бывший депутат Дмитрий Гудков сообщил об обысках на своей даче

Полиция пришла с обыском к бывшему депутату Госдумы России Дмитрию Гудкову. Об этом сам политик сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что обыск проходит на его даче под Коломной.

«Формального повода не знаю. Реальный ясен», - написал он.

Также, по данным СМИ, обыски проходят у бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева. Официальных комментариев правоохранительных органов на этот счет пока нет.