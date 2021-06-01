Врач назвала главные ошибки при ожоге борщевиком

Дерматолог Юлия Галлямова в беседе со «Звездой» рассказала, в каким случаях при ожоге борщевиком следует обращаться к врачу. Кроме того, специалист назвала наиболее распространенные ошибки людей, получивших подобное повреждение кожи.

«Некоторые поступают неправильно, начинают сразу водой, мылом умываться - этого делать нельзя. Но бывают такие случаи, что ожог на самом деле реально очень сильный, когда люди еще потом выходят на солнце», - объяснила медик.

По словам Галлямовой, действия человека, который получил ожог борщевиком, должны зависеть от степени повреждения кожных покровов.

«Если у вас легкое покраснение, то достаточно успокаивающего пантенола, сухой повязки - и в тень. Но если у вас субъективное ощущение, что очень сильное жжение, если большая площадь поражения, если там появляются пузыри, то, конечно, это повод для того, чтобы бежать к врачу-дерматологу», - сказала врач.

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