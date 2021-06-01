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Врач рассказала, как распознать «опасные» веснушки

Олеся Степакова
08:51 01.06.2021
По словам специалиста, веснушки чаще всего появляются у людей первого и второго фототипов.
Врач рассказала, как распознать «опасные» веснушки
© Фото: pixabay
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Веснушки, а также маленькие пигментные пятна на коже, – это защитная реакция на ультрафиолет, она характерна для многих людей. Их появление зависит от, так называемого, фототипа человека. Об этом в интервью радио «Sputnik» рассказала кандидат медицинских наук, онкодерматолог, директор медицинского центра Наталия Гайдаш.

Всего есть три фототипа человека, который определяется исходя из  цвета кожи, цвета волос и цвета глаз, уточнила специалист.

«Чем все светлее, тем фототип меньше, то есть первый фототип – это люди с очень светлой кожей, которая обязательно обгорает при любом контакте с ультрафиолетом, глаза у них светлые», – уточнила Гайдаш.

По ее словам, веснушки чаще всего появляются у людей первого и второго фототипов.

В некоторых случаях под воздействием ультрафиолета появляется пигментация, которую легко спутать с веснушками – это солнечное лентиго, уточнила врач. Такие пятна остаются на коже на протяжении долгого времени и, как правило, по мнению Гайдаш, являются последствием солнечного ожога.

Солнечное лентиго обычно не доставляет дсикомфорта и лечить его не нужно. Однако лучше его контролировать, чтобы не пропустить серьезную проблему, например, такую как, лентиго-меланому – рак кожи, резюмировала онкодерматолог.

Ранее дерматолог Юлия Галлямова рассказала «Звезде», как защитить кожу от солнечных лучей в городе.

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