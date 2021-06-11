В Госдепе рассказали, когда посол США вернется в Москву

Посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан может в скором времени вернуться в Москву. Такую информацию сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, дипломат планирует оказаться в российской столице уже в ближайшие недели. Сейчас же он активно вовлечен в подготовку будущей встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Прайс сделал упор на тот факт, что американский посол отправился в Вашингтон не из-за того, что «был изгнан или его заставили уехать», а для консультаций с администрацией действующего лидера США, об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Швейцарии.