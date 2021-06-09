Лавров: у России нет завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена

Завышенных ожиданий от встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом нет. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«У нас нет никаких завышенных ожиданий, никаких иллюзий о том, что грядут некие прорывы, но есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США как две крупнейшие ядерные державы», - отметил глава МИД России.

По словам дипломата, важен сам факт грядущей встречи двух лидеров. Он обратил внимание на то, что нормализация двусторонних отношений возможна лишь при соблюдении принципов равноправия, взаимоуважения, а также невмешательства во внутренние дела друг друга - это необходимо не только для стабильного диалога, но и также для снятия накопившегося уровня конфронтационности между государствами. К такому честному разговору, резюмировал Лавров, Россия будет готова.