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Лавров: у России нет завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена

Алена Миронова
10:29 09.06.2021
Глава МИД РФ заявил, что у России нет завышенных ожиданий от встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Globallookpress
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Завышенных ожиданий от встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом нет. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«У нас нет никаких завышенных ожиданий, никаких иллюзий о том, что грядут некие прорывы, но есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США как две крупнейшие ядерные державы», - отметил глава МИД России.

По словам дипломата, важен сам факт грядущей встречи двух лидеров. Он обратил внимание на то, что нормализация двусторонних отношений возможна лишь при соблюдении принципов равноправия, взаимоуважения, а также невмешательства во внутренние дела друг друга - это необходимо не только для стабильного диалога, но и также для снятия накопившегося уровня конфронтационности между государствами. К такому честному разговору, резюмировал Лавров, Россия будет готова.

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