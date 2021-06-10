Микробиолог рассказала, какие молочные продукты вреднее всего в жаркую погоду

Не все молочные продукты одинаково полезны в жаркое время года. Молоко, например, у многих людей имеет свойство задерживать жидкость в организме. Об этом «Звезде» рассказала микробиолог, технолог молока и молочных продуктов Ольга Соколова.

«Я бы наверное не советовала пить именно молоко, потому что молоко у многих людей имеет свойство задерживать жидкость в организме. И без того жарко, а еще и отечность никому не нужна. А вот кисломолочные продукты не обладают таким свойством, поэтому в жару лучше, если хочется чего-то молочного, выбрать кисломолочный напиток или какие-нибудь продукты с участием этих кисломолочных напитков. Например, можно десерты какие-то молочные выбирать, типа бланманже или всеми любимая окрошка на кефире или на айране, или на чем-то молочном», - посоветовала эксперт.

Микробиолог отметила, что зачастую люди попросту не знают о том, что у них есть аллергия на молоко и приписывают отечность всей молочной продукции.

«Такая фраза в Интернете очень популярная - "от молока заливает". Но, единственное, если в молоке содержится лактоза, то лактоза имеет свойство тоже влиять на гидролитический обмен веществ. Если мы говорим именно о молоке, то там лактоза есть. А если о кисломолочных продуктах, то там лактозу уже съели, так сказать, те бактерии, которые сделали из молока этот кисломолочный продукт. Поэтому это, так сказать, частично переваренный уже продукт, более готовый к тому, чтобы быть съеденным человеком. Полегче переваривается», - резюмировала Соколова.

Ранее диетолог Ольга Шмелева рассказала, насколько правдива спорная информация о пользе или вреде коровьего молока для здоровья взрослых. По ее словам, в молоке содержится такой углевод как лактоза. Для расщепления этого углевода нужен фермент, который называется лактаза. В кишечнике он присутствует до трех-пяти лет. После трех лет количество этого фермента начинает снижаться.