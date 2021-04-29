Миф или реальность: диетолог объяснила, можно ли взрослым пить молоко

Врач-диетолог, специалист по ЛФК, health-инвестор Ольга Шмелева рассказала «Звезде», стоит ли взрослым людям включать в свой рацион молоко. По ее словам, в молоке содержится такой углевод как лактоза. Для расщепления этого углевода такой фермент, который называется лактаза. В кишечнике он присутствует до трех-пяти лет. После трех лет количество этого фермента начинает снижаться.

Именно поэтому после пятилетнего возраста употребление молока может вызывать у большого количества людей такие явления, как метеоризм, жидкий стул, урчание в животе.

«Это, действительно, показатель непереносимости молока. И более чем у 90% населения такая ситуация имеет место быть - это почти вариант нормы», - указала эксперт.

Диетолог добавила, что продукты, которые являются легко усваиваемыми у детей, порой нежелательно потреблять взрослым. Тем не менее Шмелева не стала ограничивать тех, у кого реакция на молоко с детского возраста не слишком изменилась.

«Если вы не попадаете в эти 90% людей и у вас молоко переносится хорошо, то пейте его, пожалуйста... Но если есть непереносимость, то, конечно, себя мучить не нужно. Можно использовать кисломолочные продукты. Например, творог, кефир, йогурт», - заключила она.

Ранее диетолог Мария Шубина объясняла, что отказаться от молочных продуктов полностью стоит при аллергии на белок коровьего молока, при лактазной недостаточности и при индивидуальной непереносимости. При этом специалист отметила, что коровье молоко не является незаменимым видом пищи и может замещаться другими источниками кальция и белка.